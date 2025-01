Il 2025 di Commisso in tre punti (e desideri): dalla Champions al Franchi, ma il patron viola vuole alzare un trofeo a Firenze

Il 2025 si prospetta un anno importante in casa Fiorentina per diverse ragioni. E Rocco Commisso ha in mente tre punti da provare a raggiungere in questo anno solare. Dopo cinque stagioni a Firenze, tra alti e bassi, il patron vede una squadra pronta per puntare alla tanto sognata Champions League. Il mercato dovrà dare una grande mano a Palladino, ma Folorunsho e Valentini sono una buona partenza per rinforzare la rosa.

All'obiettivo che si può raggiungere in Serie A, poi, c'è la Conference League. Dopo le delusioni di Praga e Atene, la Fiorentina vuole puntare a Breslavia per provare a vincere finalmente la coppa tanto rincorsa. Rocco vuole sollevare un trofeo e, dopo l'eliminazione in Coppa Italia, ci vuole riprovare in Conference.

E poi c'è il capitolo infrastrutture. Con il Viola Park ormai avviato e dotato di vita propria, c'è un Artemio Franchi e un restyling fatto di insidie e dubbi. In bilico c'è un project financing della società viola con il Comune di Firenze, ma Commisso chiede garanzie: il controllo totale dell'impianto e una concessione a lungo termine per trasformarlo in un asset di valore. Lo scrive l'edizione fiorentina de La Repubblica.