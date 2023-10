Il Lecce riagguanta il Sassuolo nella ripresa e si avvicina alla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso per 1-1 il secondo anticipo della giornata di Serie A tra Lecce e Sassuolo. Apre le danze al 22' per i neroverdi Berardi su calcio di rigore, mentre nella ripresa pareggia Krstovic per i padroni di casa. La squadra allenata da D'Aversa sale quindi a quota 12 in classifica, a due punti soltanto di distanza dalla Fiorentina, mentre quella guidata da Dionisi va a 10 raggiungendo il Bologna.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 18, Inter 18, Napoli 14, Fiorentina 14, Juventus 14, Atalanta 13, Lecce 12, Bologna 10, Sassuolo 10, Frosinone 9, Torino 9, Monza 9, Genoa 8, Roma 8, Verona 8, Lazio 7, Udinese 5, Empoli 4, Salernitana 3, Cagliari 2.