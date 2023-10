Ad inaugurare l'ottava giornata di Serie A è l'anticipo che sa di sfida salvezza tra Empoli e Udinese. Al ‘Castellani’ finisce 0-0 tra gli azzurri e i friulani, con i padroni più vivaci nell'arco dei novanta minuti ma che non trovano mai la via della porta. Da segnalare al 40' il gol cancellato dal VAR a Caputo e il rigore al 59' prima concesso e poi annullato a Cancellieri. Nel finale l'Empoli ha più di un'occasione per sbloccare la gara ma pecca di precisione.

Con un punto a testa la squadra allenata da Andreazzoli sale quindi a 4 scavalcando momentaneamente la Salernitana penultima, mentre l'Udinese di Sottil va a 5. Ricordiamo che alla ripresa dopo la sosta l'Empoli arriverà da avversario al ‘Franchi’ per sfidare la Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 18, Inter 18, Napoli 14, Fiorentina 14, Juventus 14, Atalanta 13, Lecce 11, Bologna 10, Sassuolo 9, Frosinone 9, Torino 9, Monza 9, Genoa 8, Roma 8, Verona 8, Lazio 7, Udinese 5, Empoli 4, Salernitana 3, Cagliari 2.