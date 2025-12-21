Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Udinese: ma quale difesa a quattro? Vanoli conferma la retroguardia. Torna Ndour
Paolo Vanoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Udinese: sembrava il giorno buono per il cambio modulo, e invece torna la difesa a tre.
Le scelte di Vanoli
Vanoli riconferma la difesa titolare - in assenza di Marì -, con Dodo a destra e Parisi a sinistra. A centrocampo si rivede dal primo Ndour, preferito a Sohm, mentre trova conferme la coppia d'attacco Gudmundsson-Kean.
Le formazioni ufficiali
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean.
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis.
💬 Commenti (19)