Cataldi: "Il mio intervento dopo il malore di Bove? Guidato dall'istinto. Se l'ho aiutato anche dello 0,1 per cento sono contento"

1 dicembre 2024. Una serata che sarebbe potuta diventare drammatica se Edoardo Bove non fosse stato soccorso con grande tempismo e celerità. Uno dei primi ad intervenire in quella situazione difficile, è stato il centrocampista della Fiorentina, Danilo Cataldi.

L'ex Lazio, parlando con La Nazione, ricorda quei momenti: “Sono contento perché lo vedo, ci parlo ed è l'aspetto più importante, il resto si vedrà. In quel momento non ti fermi a pensare. E' l'istinto che ti guida. Non so se ho fatto tutto correttamente, ma se anche l'ho aiutato per lo 0,1 per cento sono contento”.