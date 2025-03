Il centrocampista della Fiorentina, Danilo Cataldi, in un'intervista rilasciata a La Nazione, ha confessato che spera di rimanere ancora a Firenze in futuro. I viola lo hanno preso in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio.

“Sto bene qui”

“Sto bene qui, sono stato accolto benissimo - spiega - Sono un ragazzo alla mano, mi piace stare bene con le persone che compongono il gruppo squadra e non posso chiedere di meglio per me e la mia famiglia”.

Un trofeo e la qualificazione Champions

Parlando di obiettivi aggiunge: “Si lavora per vincere e sollevare un trofeo sarebbe una 'rivincita' per tutti, soprattutto per il recente passato, facendoti entrare nella storia viola. Ma vorrei andare in Champions anche per una questione di continuità. lo l'ho fatta, ti dà tanto spessore internazionale e ti porta a un gradino più alto”.