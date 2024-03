Sule pagine de La Gazzetta dello Sport si legge il commento dell'ex calciatore Gianfranco Zola sulle squadre in lotta per un posto in Europa. Queste le sue parole: “La Fiorentina è una squadra che mi piace. Ha un ottimo palleggio, forse finalizza poco. E questo porta spesso molti giocatori oltre la linea della palla, creando squilibrio. Se avesse un centravanti da 15-20 gol, sarebbe a posto”

E su De Rossi: “Per me la sorpresa era prima: come mai non si esprimeva secondo le sue qualità? Non so che cosa ci sia stato con Mourinho, ma ora con De Rossi vedi la Roma in campo e capisci subito che ci sono dei precisi principi. Mi fa piacere perché considero Daniele un ottimo allenatore”