La Fiorentina guarda in Argentina per il suo centrocampo da rifondare: nel mirino di Burdisso c'è un giovane regista

La Fiorentina in vista della prossima stagione avrà un centrocampo da rifondare quasi del tutto, viste le partenze in vista in estate. Arthur e Maxime Lopez sono legati a un riscatto complicato, Duncan invece è in scadenza. Tra i nomi papabili per gli obiettivi di mercato estivi, scrive La Gazzetta dello Sport, c'è Ezequiel Fernandez, regista argentino classe 2002 di proprietà del Boca Juniors.

Nel mirino di Burdisso

A seguirlo è ovviamente il dt Nicolas Burdisso, che con la società gialloblù ha rapporti stretti. Ezequiel ultimamente ha avuto qualche problema fisico, ma le sue qualità sono indubbie. Si è messo in mostra anche con l'Argentina U23 di Mascherano e potrebbe essere la pedina giusta per lo scacchiere viola.

Una volontà che fa la differenza

Di recente ha prolungato il suo contratto con il Boca fino al 2028, con l'aggiunta di una clausola da 20 milioni di euro. Molto, però, conterà la volontà del giocatore di approdare in Europa, fattore che potrebbe scalfire anche il prezzo della clausola. Servirà un po' di tempo di adattamento, come tutti gli argentini passati a Firenze, ma la Fiorentina lo tiene sotto osservazione. Occhio però alle tante concorrenti.