Il canto del Gallo risveglierà anche Nzola? L'angolano è chiamato a entrare nel vivo nella Primavera delle 'Coppe Viola'

In questi strani giorni di avvicinamento alla sfida con il Milan, la Fiorentina si prepara a tornare in campo dopo un periodo a dir poco terribile. La morte improvvisa di Joe Barone ha colpito davvero nel profondo lo spogliatoio. Tuttavia, c'è da ricominciare a fare sul serio e questo tour de force che inizia proprio sabato sera può dirci qualcos'altro sull'evoluzione di un attaccante di Vincenzo Italiano.

Nzola chiamato al riscatto… lo risveglierà il Gallo?

M'Bala Nzola, dall'arrivo di Belotti, ha perso il posto da titolare (e pure quello da subentrato…), venendo relegato alle gare di Conference. La sua stagione, però, è tutt'altro che finita qui e l'angolano cerca riscatto dopo un 2024 che l'ha visto raramente sul terreno di gioco. Di lui, infatti, si ricorda soltanto l'unico penalty trasformato dalla Fiorentina in questo anno solare, quello decisivo per il pari contro l'Udinese. Per il resto, tantissime panchine dal sapore di bocciature per l'ex Spezia, il cui investimento - voluto anche dal compianto ex dg - resta un interrogativo della sessione estiva di mercato.

M'Bala for Conference!

Improbabile - per non dire impossibile - un suo impiego dal primo minuto contro i rossoneri, vista l'importanza della gara, ma anche in considerazione del successivo incontro di Coppa contro il modesto, almeno sulla carta, Plzen. M'Bala, però, può rivelarsi un'utile alternativa a gara in corso, per far rifiatare il Gallo, quando ha già adempiuto al suo dovere (la rete). Il mese di aprile sarà ricco di partite per la Viola e avere al meglio anche la riserva del centravanti è il giusto modo per non sprecare le possibilità plurime che provengono da campionato e coppe. Go M'Bala Go!