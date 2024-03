Belotti: La Fiorentina ha un'autostrada aperta (se vuole). Ma l'altro arrivo di gennaio...

In ottica prossima stagione, per quanto riguarda la Fiorentina, ci sarà da decidere anche il destino dei due giocatori arrivati a gennaio: Andrea Belotti e Davide Faraoni.

Un'autostrada per Belotti

Per quanto riguarda l'attaccante, c'è da dire che è arrivato in prestito secco a Firenze, senza né diritto, né tantomeno obbligo di riscatto. Ma la Fiorentina ha comunque un'autostrada aperta davanti a sé, se vuole veramente acquistare il giocatore. La Roma è disposta a venderlo e lui non è che abbia tutta questa voglia di tornare a fare la riserva nella Capitale.

Un Faraoni di troppo

L'esterno destro invece è arrivato durante l'inverno per dare un'alternativa nel ruolo a Vincenzo Italiano, visto che c'era Dodo alle prese con il recupero dopo il grave infortunio patito al ginocchio. Adesso che il brasiliano è tornato, Faraoni si trova a fare il terzo sulla destra, dietro anche a Kayode. In teoria non c'è spazio per lui in viola l'anno prossimo, comunque basterebbe un milione di euro per riscattare il suo cartellino.