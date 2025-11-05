Alle 15 la Fiorentina Primavera scenderà in campo al Viola Park contro il Legia Varsavia, nel ritorno del secondo turno eliminatorio di Youth League. Per provare a compiere una storica rimonta (4-1 per i polacchi all'andata), Capparella sceglie Dolfi in porta, davanti a lui una linea a quattro composta da Trapani, Turnone, Kospo ed Evangelista.

Trazione anteriore

A centrocampo spazio a Bonanno e Keita in mediana, dietro a un reparto offensivo a trazione anteriore: Kone a destra, Angiolini sulla trequarti e Bertolini a sinistra, con Braschi prima punta. In panchina Mazzi, Colaciuri, Sturli, Batignani, Atzeni, Melai, Cianciulli, Mazzeo e Maiorana.

Veterani e giovanissimi

Da ricordare che in questa competizione può essere schierato un numero limitato di 2006, e le scelte di Capparella sono ricadute su Trapani, Bertolini e Braschi. Non disponibili Puzzoli, Conti, Balbo, Sadotti e Leonardelli. Tra i “giovanissimi” presenti in distante i 2008 Melai e Cianciulli e il classe 2009 Mazzi.

FIORENTINA (4-2-3-1): Dolfi; Trapani Turnone Kospo Evangelista; Bonanno Keita; Kone Angiolini Bertolini; Braschi. A disp.: Mazzi, Colaciuri, Sturli, Batignani, Atzeni, Melai, Cianciulli, Mazzeo, Maiorana. All.: Marco Capparella.