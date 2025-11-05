La FORMAZIONE UFFICIALE della Fiorentina Primavera: Capparella può contare su Kospo e Braschi per cercare la rimonta, tra i pali c’è Dolfi. Tanti giovani in panchina
Alle 15 la Fiorentina Primavera scenderà in campo al Viola Park contro il Legia Varsavia, nel ritorno del secondo turno eliminatorio di Youth League. Per provare a compiere una storica rimonta (4-1 per i polacchi all'andata), Capparella sceglie Dolfi in porta, davanti a lui una linea a quattro composta da Trapani, Turnone, Kospo ed Evangelista.
Trazione anteriore
A centrocampo spazio a Bonanno e Keita in mediana, dietro a un reparto offensivo a trazione anteriore: Kone a destra, Angiolini sulla trequarti e Bertolini a sinistra, con Braschi prima punta. In panchina Mazzi, Colaciuri, Sturli, Batignani, Atzeni, Melai, Cianciulli, Mazzeo e Maiorana.
Veterani e giovanissimi
Da ricordare che in questa competizione può essere schierato un numero limitato di 2006, e le scelte di Capparella sono ricadute su Trapani, Bertolini e Braschi. Non disponibili Puzzoli, Conti, Balbo, Sadotti e Leonardelli. Tra i “giovanissimi” presenti in distante i 2008 Melai e Cianciulli e il classe 2009 Mazzi.
FIORENTINA (4-2-3-1): Dolfi; Trapani Turnone Kospo Evangelista; Bonanno Keita; Kone Angiolini Bertolini; Braschi. A disp.: Mazzi, Colaciuri, Sturli, Batignani, Atzeni, Melai, Cianciulli, Mazzeo, Maiorana. All.: Marco Capparella.