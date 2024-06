Eh sì, serve ancora una volta un centravanti. Il Sassuolo in B offre un'opportunità alla Fiorentina

C'è bisogno di un centravanti, sì un altro, l'ennesimo, perché dopo l'addio di Vlahovic, la Fiorentina non riesce proprio a trovare stabilità davanti.

Bye bye Belotti, Nzola in bilico

Degli attuali, Belotti è destinato a tornare alla Roma, mentre Nzola, che pure è stato acquistato a titolo definitivo la scorsa estate, è in bilico. Mentre Beltran le cose migliori di quest'anno le ha fatte partendo da più dietro.

Col Sassuolo in B…

La ricerca di una punta centrale sarà essenziale in questo mercato. Una prima soluzione la offre, per così dire, il Sassuolo che, grazie alla retrocessione in B, deve liberarsi dei giocatori con ingaggio altissimo (per i parametri del club neroverde) come il centravanti Pinamonti. Ma è soltanto un'indicazione, un giocatore già seguito in passato dai gigliati.

Altri nomi sono destinati a venire fuori non appena data un'impostazione di massima da parte del nuovo tecnico Palladino.