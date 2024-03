E' appena finita Sporting Lisbona-Atalanta, gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League (giocata di mercoledì per non intasare il capoluogo lusitano nella serata di domani in cui scenderà in campo internazionale il Benfica di Cabral). Il primo tempo si è chiuso sull'1-1. Meglio l'Atalanta, ma va in vantaggio lo Sporting con una transizione stupenda, il gol di Paulinho arriva rasoterra sul secondo palo.

Il pari porta la firma di Scamacca su un regalone dello Sporting; una conclusione potente nell'angolino. Prima del pari, la Dea aveva colpito due pali in due minuti (con Holm e proprio Scamacca). Nel finale di gara, poi, anche una rete - in rovesciata (!) - annullata a El Bilal Touré per offside. Uno a uno finale che significa una sola cosa: discorso completamente aperto per i quarti, che verranno stabiliti fra otto giorni a Bergamo.