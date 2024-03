Italiano: "Vogliamo arrivare in fondo a giocarci la Conference. Non sottovalutiamo nulla, sappiamo che non sarà una passeggiata"

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro il Maccabi Haifa. Ecco le sue parole: “Rispettiamo l'avversario, ha giocato i gironi di Europa League facendo un'ottima figura. Non dobbiamo sottovalutare nulla. Già domani dobbiamo stare molto attenti, pensando di mettere in difficoltà il Maccabi con ciò che sappiamo fare. La condizione di alcuni singoli è in grande crescita, l'obiettivo è dare continuità e lavorare al ritorno in maniera diversa”.

“Il campo neutro è un fattore”

Sul fattore campo: “Giocare in casa loro sarebbe stato diverso, abbiamo visto alcune immagini ed è una bella bolgia. Sappiamo che arriveranno comunque tifosi a sostenerli. Questione guerra? Tutti siamo qui a sperare che si trovi la giusta pace, è terribile ciò che accade. Su domani penseremo alla competizione, che inizia a farsi importante”.

“Vogliamo arrivare in fondo”

Sulla Conference: “Continua a proporre squadre di un certo valore. Ce ne sono tante attrezzate per arrivare fino in fondo. Il percorso dell'anno scorso è stato bello, anche quest'anno vogliamo arrivare a giocarci questo trofeo. Sappiamo che non è una passeggiata, ci giocheremo le nostre carte. Sarà molto più complicato”.