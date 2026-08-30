Gli 'highlights' della festa viola! Show, leggende e tanta nostalgia nella notte del Centenario! VIDEO

Nonostante la bruttissima sconfitta contro il Frosinone, la Fiorentina ha celebrato i suoi primi cento anni di storia nel post-partita. Show, leggende e tanta nostalgia nella notte del Franchi.

La festa viola

E' andato in scena un vero show sul terreno del Franchi. Esibizioni, parata di stelle, il discorso del presidente e, soprattutto, le parole dei campioni che tante volte ci hanno fatto emozionare.

Il video di FiorentinaNews