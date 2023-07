Gilardino chiede, la società risponde: il Genoa si rinforza per l’esordio contro la Fiorentina

Manca sempre meno all’esordio in campionato della Fiorentina, che avverrà a Marassi contro il neopromosso Genoa. La squadra rossoblù è allenata dall’ex viola Alberto Gilardino, che vuole arrivare all’appuntamento con tutte le carte in regola. In tal senso l’attaccante Mateo Retegui è sicuramente un innesto importante, ma non certo l’ultimo.

Gilardino infatti ha chiesto altri rinforzi alla società che, secondo quanto riporta TMW, ha tutte le intenzioni di accontentarlo. Ecco allora che potrebbe arrivare un’altra punta, ma anche due terzini con Zanoli del Napoli e Valeri della Cremonese in pole position. A centrocampo prosegue la trattativa per Meitè del Benfica, ma piacciono anche Tourè del Pisa e Kutlu del Galatasaray.