Un Palladino formato europeo stende il Chelsea e fa due su due in Champions. Inter beffata nel finale
Si è da poco concluso il turno di Champions che ha visto in campo due italiane. Il colpo lo fa l'Atalanta, che si impone sul Chelsea per 2-1, mentre l'Inter cade di misura in casa col Liverpool, grazie a un rigore nel finale.
Le partite
La squadra di Palladino va sotto dopo 25 minuti grazie al gol di Joao Pedro, che da due passi non può sbagliare. Nella ripresa, però, scende una nuova Atalanta in campo, che infatti ribalta la situazione: marcature aperte dal colpo di testa di Scamacca su ottimo suggerimento di De Ketelaere, che poi diventa l'eroe della serata orobica grazie al gol del vantaggio, siglato all'82simo con una botta di destro anche deviata.
L'Inter, falcidiato dagli infortuni - Chivu perde sia Calhanoglu che Acerbi nel corso della partita -, resiste fino all'86simo, quando Bastoni commette fallo su Wirtz: dal dischetto si presenta Szoboszlai, che batte Sommer nel tu-per-tu.
Le altre italiane
Domani toccherà alla Juventus, che accoglie il Pafos in casa, e al Napoli in trasferta col Benfica. Giovedì in campo anche la Fiorentina: appuntamento alle 18.45 al Franchi contro la Dynamo Kyiv.