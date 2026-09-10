Malusci: "Vanoli inizierà con una Fiorentina pratica, poi imposterà il suo calcio. Torreira avrebbe portato esperienza che manca"

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore viola Alberto Malusci, che partendo dall’esonero di Grosso ha espresso le proprie sensazioni sul complicato momento di casa Fiorentina.

‘Per arrivare all’esonero di Grosso ci saranno stati gravi motivi'

“Il ritorno di Vanoli fa venire in mente il recente passato, in cui ha fatto molto bene ma non è stato ritenuto l’allenatore giusto per il nuovo progetto della Fiorentina. C’è da chiedersi come 3 mesi fa non fosse idoneo e ora è stato ritenuto all’altezza. Grosso? Per arrivare al suo allontanamento immagino che ci siano stati dei litigi esagerati, non si può mandare via un allenatore dopo tre giornate, ci sono sicuramente ragioni considerevoli e gravi. Tanti calciatori erano arrivati da pochi giorni e serviva tempo. Vanoli è un nome logico, conosce l’ambiente, non c’era nessuno in grado di poter entrare in questa Fiorentina. Manca personalità, e Vanoli certamente la porta, ha leadership e può essere un uomo determinante per questa squadra”.

‘Rosa ottima ma giovane, con Torreira…’

“Con Venezia, Pisa e Napoli vedremo una Fiorentina pratica, poi ci sarà tempo per lavorare. Vanoli avrà praticamente un ritiro durante la pausa nazionali per impostare la sua idea di calcio. La situazione non è la stesso dello scorso anno, ma nelle prime tre gare rimetterà in campo gli uomini di fiducia. Rivedremo Ranieri, Pongracic, Dodô, Fagioli, Brescianini. Paratici ha fatto un ottimo lavoro, la rosa è ottima, giovane, manca di esperienza, è vero, si parlava di Torreira ed è stato sicuramente l’elemento di maggior carattere visto in viola negli ultimi anni".