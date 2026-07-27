Dovbyk ufficialmente fuori dai radar della Fiorentina: è oggetto di scambio con Castro

Ci sono intrecci di mercato che riguardano la Fiorentina, ma solo indirettamente. Il club viola è alla ricerca di un altro centravanti e ha cercato con interesse sia Santiago Castro che Artem Dovbyk, ma nessuno dei due arriverà a Firenze. Anzi.

Castro a Roma, Dovbyk… non a Firenze

I due attaccanti saranno oggetto di scambio tra Bologna e Roma. L'ok per il trasferimento in giallorosso dell'argentino è già arrivato, ora spunta anche il via libera per l'ucraino. Dovbyk esce dai radar della Fiorentina, giocherà per il Bologna.

Scambio con il Bologna

Come riporta Fabrizio Romano, l'accordo è per un prestito fino a giugno 2027, senza condizioni -al momento- previste per il riscatto. Le visite mediche sono fissate per domani.