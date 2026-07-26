Moretto: "Niente Fiorentina, Dovbyk ha l'accordo di massima con un'altra italiana. Le parti sono ottimiste per la chiusura"

L'esperto di mercato Matteo Moretto ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla situazione di Dovbyk, attenzionato dalla Fiorentina in caso di partenza di Kean.

Il commento di Moretto

“La Roma ha trovato l'intesa di massima col Bologna per il prestito di Dovbyk, manca l'ok finale e definitivo dell'ucraino che comunque ha già parlato con Tedesco: è già al corrente della situazione e si sta decidendo, ma le parti sono ottimiste. La formula del prestito potrebbe essere giusta per rilanciarsi a Bologna”.

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Sembrava essere tra i favoriti per un eventuale post-Kean, e invece Paratici dovrà rituffarsi sul mercato: in quest'ottica continua a piacere il profilo di Pinamonti, già allenato da Grosso la scorsa stagione.