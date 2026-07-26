Fenerbahce su Kean? Intanto dalla Turchia puntano un suo collega... sia in campo che nella musica!

Nei giorni scorsi era emerso un possibile interesse del Fenerbahce per Moise Kean, con i turchi che avrebbero effettuato un sondaggio per l'attaccante della Fiorentina, cercando di capire la fattibilità dell'operazione. Ma, a quanto pare, il vero obiettivo della squadra di Istanbul è un altro.

Fenerbahce forte su Leao

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, un emissario del Fenerbahce sarebbe atteso in questi giorni a Milano per tentare di imbastire un'operazione col Milan per Rafael Leao, sempre più vicino a lasciare il club rossonero come da sua volontà, più volte sottolineata anche durante i Mondiali. Il Fener sarebbe infatti in vantaggio sui cugini del Galatasaray, essendo avvantaggiati da una maggiore disponibilità di spesa in questa fase di calciomercato.

“Duetto” in salsa turca con Kean

Da capire se la trattativa entrerà nel vivo nei prossimi giorni, con Leao che preferirebbe però trasferirsi in Premier League o ne La Liga spagnola. Non è escluso inoltre che il Fenerbahce, dopo aver “fatto acquisti” a Milano decida di sposarsi verso Firenze ritornando alla carica per Kean, andando a comporre una coppia sì di calciatori… ma anche di rapper!