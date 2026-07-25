Bove ed il Watford si preparano per la sfida coi Viola rifilando un tris ai tedeschi del Rostock

Archiviata la sconfitta in amichevole contro il QPR, match che ha offerto numerosi spunti di riflessione a Fabio Grosso e ai suoi ragazzi, per la Fiorentina è già tempo di pensare alla seconda amichevole di questa tournée inglese, in programma contro il Watford per mercoledì 29 luglio.

Watford vittorioso in amichevole

Anche gli inglesi hanno disputato un'amichevole nella giornata di oggi, prevalendo per 3-0 contro i tedeschi del Rostock, grazie alle reti di Maamma e Nobizada nel primo tempo e di Chikovani nel finale di partita.

Tante vecchie conoscenze

Per la Fiorentina sarà anche l'occasione di riabbracciare Edoardo Bove, oggi in campo per 86 minuti, oltre che di rincontrare il toscano Alessio Dionisi, vecchia conoscenza della Serie A nonché allenatore del Watford.