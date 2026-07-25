Nuova pretendente per Moreno... in Serie A. Trattativa in corso con la Fiorentina

Il difensore di proprietà della Fiorentina Matias Moreno si prepara a lasciare Firenze, stavolta a titolo definitivo. Dopo l'esperienza in prestito al Levante, l'argentino ha esitato di fronte all'ottima offerta del Wrexham e ha altri club interessati.

Moreno, si aggiunge una pretendente

Se ne aggiunge uno in Serie A: come riporta Sky Sport, il Venezia è piombato su Moreno. Visto il via libera negato dal classe 2003 a giocare in Championship, gli arancioneroverdi tentano l'affondo.

Trattativa in corso

La trattativa tra Venezia e Fiorentina è in corso per arrivare a un accordo. Attenzione, anche, all'occhio di riguardo per alcuni club spagnoli.