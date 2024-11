Senza messe misure l'ex calciatore di Fiorentina e Torino Aldo Agroppi, che in vista della partita di domenica ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Per la prossima gara al Franchi lascerei fuori dallo stadio tutti i tifosi e i giornalisti che solo un mese e mezzo fa criticavano la squadra e volevano l'esonero di Palladino. A Firenze si critica sempre, ma vorrei sapere se chi lo fa è mai stato dentro uno spogliatoio. Quando arrivano giocatori nuovi serve tempo, e poi tifosi bisogna esserlo nel bene e nel male".

“La Fiorentina non ha fuoriclasse, ma…"

Poi ha aggiunto: “Vittoria come quella di ieri permettono all'allenatore di lavorare con maggiore serenità. La Fiorentina non ha fuoriclasse, ma molti giocatori validi e ottimi giovani. Attenzione però a non passare dalla contestazione esagerata all'esaltazione totale: ora la squadra viola è in un momento d'oro, ma ci saranno altri periodi difficili durante la stagione”.