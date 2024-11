Il giornalista Stefano Cecchi ha commentato così il momento della Fiorentina: “La classifica io la guardo tutti i giorni - ha detto a Radio Bruno Toscana - Palladino fa bene a dire il contrario, ma da tifoso non posso fare altro che stropicciarmi gli occhi. A inizio stagione non avrei mai pensato di essere terzo a inizio novembre. La Fiorentina non è lì per caso, ma grazie al talento e alla prestazione di alcuni giocatori quasi insostituibili tra cui Kean e Adli”.

Sull'assenza di un vice Kean: “Non serve. Moise è un attaccante che per rendere bene ha bisogno di non avere nessuno che lo metta in discussione”.

“Terracciano buon portiere, De Gea un campion”

Infine su De Gea ha aggiunto: “Un portiere così a fine stagione può portarti tanti punti in più, spero di non essere smentito ma vedo in lui la stoffa di Toldo e Frey. Terracciano era un buon portiere, ma non può giocarsela con un campione come De Gea. La differenza è netta”.