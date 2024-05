In conferenza stampa, Marco Capuano, difensore e capitano della Ternana, ha risposto alle domande dei giornalisti dopo la sconfitta con il Bari e la retrocessione in Serie C delle Fere. Queste le sue parole, in riferimento anche ai giovani arrivati a inizio stagione dalla Fiorentina Lucchesi, Distefano e Favasuli:

“Siamo partiti lenti rispetto agli altri. Abbiamo perso tanti punti all'inizio. Abbiamo fatto 6 punti nelle prime 12. Abbiamo iniziato con ragazzi titolari che poi sono andati via. Con giovani, bravi ma che non avevano fatto preparazione ed hanno pagato lo scotto dell'esordio. Chi faceva bene veniva confermato. Una volta che la squadra ha preso una sua linea la Ternana è questa che abbiamo visto negli ultimi 7/8 mesi. Abbiamo fatto una grande rincorsa sennò manco i playout avremmo fatto”.