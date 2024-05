Come riporta questa mattina La Nazione, si va verso il tutto esaurito anche all'Artemio Franchi in vista della finale di Conference League Olympiakos-Fiorentina che si giocherà ad Atene tra meno di una settimana.

I biglietti venduti per vedere la partita sui maxischermi dell'impianto di Campo di Marte a ieri sera erano 27.000, con un sold out praticamente vicinissimo. Rimangono pochi posti disponibili in tribuna.