Pronta a saltare un'altra panchina in Serie A, ma in rampa di lancio per la sostituzione ci sono due ex Fiorentina

Nelle prossime ore sarà ufficiale un nuovo esonero in Serie A. Il Sassuolo ha infatti deciso di cambiare tecnico dopo la sconfitta contro l'Empoli ed esonerare dunque Alessio Dionisi.

Per sostituirlo, secondo Sky Sport, i nomi in pole sono quello di Davide Ballardini e Leonardo Semplici, ex allenatore della Fiorentina Primavera. Ma Semplici non è l'unico ex viola in corsa. Tra le opzioni ci sarebbe anche il cambio interno, con Emiliano Bigica (attualmente tecnico della primavera neroverde) che potrebbe prendere il posto di Dionisi.