Giorgetti: "Questa Fiorentina è nervosa, servirebbe tranquillità in campo. Beltran? Vorrei vederlo insieme a Nzola"

Il giornalista Angelo Giorgetti ha parlato a Radio Bruno del pareggio della Fiorentina contro il Lecce. Queste le sue parole: “Anche ieri, così come a Vienna, ho visto una Fiorentina nervosa in campo. Mi ha stupito il comportamento di Bonaventura in Austria. Vorrei vedere più tranquillità. Lì in mezzo manca un sostituto di Arthur, ma non è facile trovarlo.

A Italiano viene contestato che non riesca a cambiare le partite, solo cambi ruolo per ruolo. Beltran l'ho visto bene ieri, ha tanta tecnica. Secondo me al fianco di Nzola potrebbe fare bene”.