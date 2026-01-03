Lo si può considerare a tutti gli effetti il ‘primo colpo dell’era Paratici': Manor Solomon è stato il primo affare concluso dal quasi neo dirigente gigliato, in attesa solo di ufficialità, ma è evidente che la provenienza del ragazzo, guarda caso proprio il Tottenham, non sia un caso. Un colpo in smart working, da remoto, che intanto ha avviato la tanto attesa rivoluzione.

Da lunedì poi, scrive il Corriere dello Sport, Paratici sarà anche a Firenze e comincerà a rimettere insieme i cocci della Fiorentina in presenza e in prima persona. L'israeliano nel frattempo si allenerà oggi per la prima volta con i compagni e domani sarà già convocato per la sfida delicatissima con la Cremonese, pronto già per giocare qualche minuto.