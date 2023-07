Prima storica sgambata al Viola Park: stasera su il sipario anche sulla nuova Primavera di Galloppa

Come ben noto, il Viola Park non sarà solo punto nevralgico per la prima squadra ma anche per il settore giovanile della Fiorentina e stasera ci sarà la prima occasione per vedere all'opera le prime due realtà del settore maschile, con l'amichevole tra il gruppo di Italiano e quello di Galloppa, neo tecnico della Primavera.

Prima storica sgambata dunque nel centro sportivo viola, che farà da preview alle successive sfide di preparazione, con la curiosità di capire anche verso che direzione andrà anche la squadra appena lasciata da Aquilani e reduce da tante finali e tante vittorie.