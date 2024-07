Corriere dello Sport-Stadio: Kayode rimane un rebus

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Thor il vichingo". Sottotitolo: "Viola, i soldi per Thorstvedt". Sommario: "Trattativa calda con il club di Carnevali Distanza con il Wolfsburg per Vranckx Kean: "Firenze è la mia scelta perfetta".

Pagina 6

Apertura per: "Ecco la Viola di Palladino". Sottotitolo: “Dei 31 convocati (nazionali inclusi) presenti la metà Test atletici a tutti per valutare lo stato di forma”. In taglio basso: “Kean: Non vedo l’ora di cominciare”.

Pagina 7

Sul mercato: “Thorstvedt in dirittura d’arrivo Vranckx, pista più complicata”. Sottotitolo: “Il centrocampista norvegese è a un passo Con il belga e il Wolfsburg intesa lontana” In taglio basso: "Kayode rimane un rebus". Occhiello: “Richieste dall'Inghilterra per il difensore”. Di spalla il commento: "Ma adesso bisogna fare presto".