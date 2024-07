Un'accelerata decisa al mercato della Fiorentina la potrebbero dare alcune cessioni.

40-45 milioni

Amrabat, Ikone, Sabiri, Nzola, Brekalo: questa la lista dei principali calciatori viola in esubero, che nei desiderata della società dovrebbero portare nelle casse gigliate qualcosa come 40-45 milioni di euro.

I due top

Kayode e Gonzalez sono invece quelli con la valutazione più alta all'interno della rosa dei viola, ma per il momento non vengono trattati. Chiaro però il fatto che se dovesse partire uno di questi due giocatori il budget per il mercato aumenterebbe considerevolmente.