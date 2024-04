Levati il palo dalla testa! Un primato del quale Nico avrebbe fatto volentieri a meno

Questa maledizione dei pali sta accompagnando la Fiorentina in questa stagione. Abbiamo già sottolineato il fatto che i viola sono arrivati a quota diciotto legni colpiti in stagione, ma c'è un sotto dato che deve essere tenuto in considerazione.

All'interno di questi 18 pali, c'è un giocatore che, da solo, ne ha centrati sei: Nicolás González. Nessuno ne ha centrati più di lui (a quota sei anche Johan Vásquez del Genoa).

Un po' sfortuna, un po' imprecisione, il 2024 (almeno in campionato) per il momento non è l'anno della Fiorentina e soprattutto non è l'anno dell'argentino che ha rallentato molto in fase realizzativa, dopo una prima parte della stagione ottima.