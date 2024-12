Castrovilli fa flop alla Lazio. Un'avventura che può chiudersi nel peggior modo possibile...

L'avventura di Gaetano Castrovilli alla Lazio potrebbe chiudersi nel peggior modo possibile.

Lasciata la Fiorentina a scadenza di contratto, il centrocampista ha poi trovato un accordo in estate con il club biancoceleste ma spazio in campo in questa stagione ce n'è stato davvero poco per tante ragioni.

Adesso, secondo quanto scritto da Tuttosport, la Lazio è alla ricerca di un centrocampista per rimpiazzarlo, dato che non rientra più nei piani biancocelesti e il contratto si può risolvere (rescissione) con sei mesi d’anticipo.