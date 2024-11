Castrovilli, altro intervento a quel maledetto ginocchio. E la Lazio valuta se sostituirlo nelle liste

L'ex centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli è stato nuovamente operato al ginocchio, in quel di Villa Stuart: si prevede un suo rientro a metà dicembre.

La Lazio non sembra volersi muovere subito, aspettando il rientro dell'ex viola, che ha un contratto che lo lega alla Lazio fino al prossimo giugno. Ma ci sono state delle riflessioni da parte di Baroni, che pare volesse sostituire il trequartista con Akpa Akpro: l'ivoriano, di ritorno dal prestito al Monza, non è ancora sceso in campo con gli aquilotti. Certamente i 133 minuti giocati da Castrovilli sino ad oggi non sono numeri accettabili, e il ragazzo sta facendo di tutto per tornare in campo il prima possibile.