"Pioli ha guardato Firenze con gli occhi dell'amore ed è stato tradito. Ma resta uno dei migliori allenatori italiani"

Il giornalista Luigi Garlando, intervenuto a Radio Bruno Toscana, ha analizzato la situazione attuale in casa Fiorentina: “Vincere dà qualche speranza e la partita di ieri può aiutare. La squadra ha reagito come non si era mai visto fino a questo momento. Mi è piaciuto l'approccio e in generale la risposta che ha dato, anche da parte degli attaccanti che finalmente hanno segnato”.

“La Fiorentina deve avere uno spirito guerriero”

Altre tifoserie contente della Fiorentina ultima: “E chi se ne importa? La Fiorentina deve pensare soltanto alla battaglia che deve affrontare, deve avere questa mentalità. Uno spirito guerriero”.

“Pioli uno degli italiani più forti. Tradito dall'amore per Firenze”

Su Pioli: “E chi se lo sarebbe immaginato un andamento del genere? Non ho capito cosa sia successo, non ha potuto dare un'identità alla squadra come ad esempio ha fatto Allegri, che a differenza sua ha a disposizione una rosa molto importante. Forse ha vissuto l'avventura a Firenze con troppo amore e alla fine è stato tradito, ma per me rimane uno dei migliori allenatori italiani”.