Rotazioni in Coppa Italia, ma Vanoli vuole una Fiorentina competitiva e l'approdo agli ottavi di finale

Si avvicina la seconda gara del Vanoli-bis dopo la grande vittoria contro il Venezia nella quarta giornata di Serie A.

Torna la Coppa

Martedì torna infatti la Coppa Italia dopo il 4-1 al Benevento di Ferragosto e, in assenza quest’anno delle coppe europee, è diventata in automatico un obiettivo primario della Fiorentina. A poche ore dalla gara contro il Venezia Vanoli ha voluto ieri tutti al Viola Park e oggi sarà lo stesso.

Turnover competitivo

C'è da lavorare in vista del derby contro il Pisa in programma al Franchi martedì alle 21. Vanoli vuole una formazione competitiva, ma con un turnover obbligato. All'orizzonte ci sono i quarti di finale contro il Napoli che, destino vuole, la Fiorentina sfiderà tra una settimana al Franchi.