L'Abha chiama e la Serie A risponde: anche un ex viola vola in Arabia

L'estate 2023 verrà probabilmente ricordata come quella in cui l'Arabia ha fatto irruentemente ingresso nel calcio europeo. A lasciare l'Italia questa volta è Ciprian Tatarusanu: l'esperto portiere ex Fiorentina, svincolato dal Milan, ha accettato l'offerta dell'Abha Club, disposto a offrire al giocatore un biennale da 1,8 milioni a stagioni.

Giocherà quindi nella Saudi Pro League anche l'estremo difensore rumeno, che si aggiunge così alla lista di calciatori disposti a lasciare l'Europa per un calcio nuovo, giovane, ma soprattutto pieno zeppo di soldi.