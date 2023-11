Due comunicati... e poi? Un normale weekend di calcio. L'incomprensibile e assordante silenzio della Fiorentina nei giorni della tragedia

Siamo pronti a essere smentiti, anzi lo speriamo (anche se siamo un po' fuori tempo massimo, ma non è mai tardi per fare del bene). Ad oggi, però, i fatti dicono che da parte della Fiorentina non è arrivata nessuna iniziativa ufficiale per supportare la popolazione alluvionata, almeno pubblicamente.

Il gesto “privato” di Biraghi

Girano da questa mattina immagini di Cristiano Biraghi intento a spalare il fango a Campi Bisenzio. Un'iniziativa personale del capitano viola, che né lui (e questo gli fa onore) né la Fiorentina hanno pubblicizzato. I complimenti al giocatore sono arrivati anche dal sindaco di Firenze Dario Nardella.

Sui canali ufficiali… quasi una settimana normale

Una nota ufficiale per comunicare il silenzio stampa prima e dopo la Juve e un post a inizio partita con la foto dei giocatori delle due squadre abbracciati, durante il minuto di raccoglimento. Per il resto, a scorrere ad esempio la pagina Instagram della Fiorentina, sembra che in questi giorni non sia successo niente. La grafica match day, la formazione ufficiale, il risultato finale e poi le immagini dell'allenamento di oggi. Nessun riferimento, se non nel post sopra citato, all'alluvione che ha sconvolto la Toscana.

Una grande occasione persa

La cosa che dispiace di più è che la Fiorentina ha perso una grande occasione. Non giriamoci intorno: quando arriva dalla tua squadra del cuore, il messaggio è molto più forte e stimolante e tante altre persone avrebbero potuto dare il loro contributo di fronte a una chiamata da parte di giocatori, allenatori o dirigenti viola. Sarebbe bastata una raccolta fondi a nome del club, oppure la donazione dell'incasso della partita di ieri o di parte di esso. Insomma, un gesto concreto e che andasse un po' oltre dei semplici e freddi comunicati.

L'ipotesi del silenzio

Certo, esiste la possibilità che la Fiorentina si sia mossa in silenzio, e ne saremmo davvero felici. Ma oggettivamente, che senso avrebbe? Perché una società non dovrebbe far sapere ai propri tifosi che ha dato il suo contributo, supportando chi è stato colpito direttamente dall'alluvione e schierandosi a fianco di chi da giorni si spacca la schiena per aiutare? In un campo come il calcio la comunicazione è fondamentale, e purtroppo ciò che passa alla fine è sempre quello che si vede e che si sente. E in questi giorni, da parte della Fiorentina, si è sentito un grande silenzio. Non solo davanti alle telecamere.