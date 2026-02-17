Il giornalista di Sky e tifoso viola Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Bruno, per parlare del momento complessivo della Fiorentina e tracciare un quadro della situazione viola, in piena corsa salvezza.

“La Fiorentina funziona da quando ha cambiato modulo, poi le basta poco e si spaventa, però anche grazie al mercato la squadra ora c’è e sta giocando belle partite dopo mesi senza correre e calciare in porta. Nel 4-3-3 si può fare anche a meno di Gudmundsson, perché Harrison e Solomon sanno interpretare bene il ruolo. Brescianini e Mandragora hanno fatto un lavoro eccellente perché hanno chiuso tutte le linee di passaggio al Como, e difendendo così basso Ranieri rimane un difensore spendibile. Una gran partita anche mentale, contro una squadra che ci aveva quasi sempre messo in imbarazzo”.

‘Vanoli ha solo un anno di esperienza in A ma ora…'

“Ora c’è da trovare la classifica, la corsa salvezza è animata da risultati diversi dalle attese. La Fiorentina però è la migliore di tutta la seconda parte della classifica, e lo è decisamente. Non abbiamo fatto i conti fino in fondo col fatto che Vanoli ha trovato una squadra in condizioni fisiche ‘misteriose’. Piano piano è arrivato a cambiare, prendendosi dei rischi e tornando alla difesa a quattro, ha optato per Parisi a destra. Ricordiamoci che in Serie A Vanoli ha solo un campionato di esperienza al Torino. Lo difendo perché ha ritrovato una squadra e non era scontato".

‘In Conference bisogna andare avanti’

“Fagioli al momento è il miglior centrocampista italiano insieme a Locatelli e Tonali ed è stata un’idea di Vanoli prenderlo e metterlo in una posizione precisa, nella quale il calciatore non voleva stare… e invece ora come sta giocando? In Conference mi aspetto di andare avanti, la Fiorentina si è ritrovata e la competizione non è mai stata accessibile come quest'anno. Il Crystal Palace è la meno competitiva di tutte le squadre più forti viste in questi anni. Serve continuità, e le gare europee saranno utili per questo. La Fiorentina può ancora scrivere un bel finale a sorpresa".