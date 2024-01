Calhanoglu fa il bomber con l'Inter, ma viene ammonito contro il Monza e salterà la Fiorentina al rientro dall'Arabia

Non ci sarà Hakan Calhanoglu contro la Fiorentina. Il centrocampista turco dell'Inter è stato infatti ammonito nella partita contro il Monza e, essendo diffidato, salterà la gara con i viola di campionato dopo la Supercoppa. La squalifica, infatti, non avrà valore per il torneo in Arabia.

Una perdita pesante per Inzaghi, visto che Calhanoglu continua a segnare con la maglia dell'Inter. Contro il Monza ben due le reti messe a segno (una su rigore) prima di essere sostituito al 62'.