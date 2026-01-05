Il Fenerbahce fa sul serio e accelera per Guendouzi: la presenza del francese contro la Fiorentina è tutt'altro che scontata

Accelerata improvvisa nelle trattative tra Guendouzi e il Fenerbahce: secondo Matteo Moretto, il calciatore ha trovato l'accordo coi turchi e la palla passa ora a Lotito. La Fiorentina, intanto, guarda con attenzione.

Trattativa in chiusura

Le cifre si aggirano attorno ai 30 milioni di euro (bonus compresi): per il club di Istanbul è il centrocampista francese la priorità assoluta, resta da capire se la Lazio accetterà. Si tratterebbe della seconda cessione importante dopo quella di Castellanos, al West Ham, sempre per 30 milioni.

Fiorentina alla finestra

Visti i già evidenti problemi di rosa, tra squalifiche e infortuni, è difficile pensare che la trattativa vada in porto prima di mercoledì, data nella quale si affronteranno Fiorentina e Lazio. Tuttavia, qualora l'affare andasse in porto, la presenza del francese è tutt'altro che scontata.