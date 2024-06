Nzola può scatenare il mercato turco: ma la Fiorentina ha comunque pretese economiche su di lui

Il Fenerbahce è avvisato: M'Bala Nzola non sarà svenduto da parte della Fiorentina. L'attaccante angolano può fare gola a diversi club turchi, in particolare quello di Istanbul, ma in ogni caso la società viola non potrà permettersi di disperdere l'investimento da 13 milioni di un anno fa. Secondo La Nazione, il club giallonero sarebbe disposto ad arrivare anche fino a 11 milioni, ad ora però troppo pochi per la società viola.