Non solo Comuzzo, anche Kayode dà forfait con l'Italia U21. E al suo posto Baldini chiama un terzino della Fiorentina

Di pochi minuti fa la notizia del forfait di Pietro Comuzzo con Nazionale U21 dell'Italia dopo i problemi fisici accusati ieri durante la gara contro il Torino.

Un'altra assenza

Per questo il difensore classe 2005 viola ha fatto ritorno a Firenze. Ma non è l'unico difensore che ha lasciato il ritiro oggi. Anche l'ex viola Michael Kayode non sarà disponibile per gli impegni della Nazionale di Baldini.

Chiamato un difensore viola

Per far fronte alla sua assenza, il CT dell'Under 21 ha deciso di chiamare in azzurro Niccolò Fortini, terzino viola che nonostante le tante voci di mercato rimarrà alla Fiorentina.