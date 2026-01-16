Appuntamento da non perdere domani, sabato 17 gennaio, presso la Casa del Popolo Palaie a Pelago, in Via Casentinese Bassa 3. A partire dalle ore 18 si terrà la presentazione del libro “Appunti di viaggio fra la Maratona e il West” di Alessandro Giannetti. Una raccolta di dieci racconti legati e intrecciati tra loro come canzoni di un concept album, che ci conducono – partendo dal 1969 – in un viaggio divertente e nostalgico, dove esperienze e vicende personali dell’Autore sono il pretesto per narrare i passaggi attraverso la vita di un’intera generazione.

I dettagli della presentazione

Un viaggio attraverso il quale, con Firenze e la Fiorentina sullo sfondo, incontriamo miti e personaggi che hanno popolato la nostra vita reale o immaginaria. Da Topo Gigio a Babbo Natale, da Tex Willer a Ursula Andress, da Giancarlo Galdiolo ad Antognoni, da Adriano Panatta a Fabrizio De Andrè fino a Sandro Botticelli e Davide Astori. Alla presentazione, che ha ingresso libero, oltre all’autore Alessandro Giannetti parteciperà anche il giornalista e scrittore Paolo Mugnai. A seguire, dalle ore 19.30, sarà inoltre possibile cenare in loco previa prenotazione.