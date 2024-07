Ajax alle prese con la cessione di Sutalo, il croato vuole restare in Olanda. Tra le tante interessate anche la Fiorentina

Questo pomeriggio il portale olandese Voetbal Internacional ha cercato di fare il punto sul futuro di Josip Sutalo, difensore centrale dell'Ajax. Secondo quanto riportato il croato non rientra nei piani di Farioli, nuovo tecnico del club, e per questo potrebbe potrebbe lasciare l'Olanda già in questa sessione di mercato.

Il giocatore rifiuta tutte le proposte: vuole restare all'Ajax

La scelta della società però va a scontrarsi con la volontà del giocatore: Sutalo infatti si dichiara felice di restare ancora, almeno per la prossima stagione, all'Ajax, di fatto escludendo qualsiasi tipo di soluzione. Il giocatore infatti avrebbe rifiutato tutto le offerte pervenute. In ordine sparso, queste le squadre che hanno inviato offerte per lui: Nizza, Bournemouth, Lazio, Roma e Fiorentina.

Fiorentina-Sutalo, un amore che potrebbe riaccendersi

I viola ci avevano già provato per lui ai tempi della Dinamo Zagabria, e chissà se Sutalo non possa tornare una soluzione perseguibile. La Fiorentina infatti, in attesa di Valentini, dopo l'arrivo di Pongracic è alla ricerca di un altro profilo per puntellare il reparto difensivo di Raffaele Palladino.