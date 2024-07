"Lovric è il piu indicato a lasciare Udine. La Fiorentina ha fatto un'offerta per lui, ma non basta per convincere l'Udinese"

Questo pomeriggio il giornalista di TuttoUdinese Stefano Pontoni, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di analizzare due situazioni da monitorare in casa friulani: il futuro di Samardzic e Lovric. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“All'Udinese nessuno è incedibile: se arriva la giusta offerta ci si mette ad un tavolo e ci si accorda. E questo accadrà molto probabilmente per Samardzic, che al momento è valutato tra i 20 e i 25 milioni: una valutazione molto alta rispetto a quella che è stata la sua stagione, positiva ma non eclatante per quelli che sono i suoi valori. C'è un'offerta del Milan, con i bianconeri che avrebbero chiesto l'inserimento di alcune contropartite. Il Milan non ha accettato i nomi fatti dall'Udinese, proponendone altri. Se i rossoneri dovessero accontentare le richieste, magari scendendo a 18 milioni più bonus, credo che alla fine si possa chiudere. Non è la prima volta che il giocatore, ricordo le passate trattative con Inter e Napoli: la volontà del giocatore sembra ormai essere quella di cambiare aria”.

“Lovric è il primo indicato a lasciare Udine: la prima offerta è arrivata alla Fiorentina”

Ha poi concluso parlando di Lovric, e del forte interessamento della Fiorentina: “Lui è sicuramente tra i più papabili a lasciare Udine. Questo perche costa soltanto 12 milioni. La Prima offerta è stata della Fiorentina, e si aggirava attorno agli 8 milioni: credo che ci si possa accordare a metà strada, e chiudere l'operazione sui 10 milioni. Lui è quello piu sacrificato per, giocando con un centrocampo a due, c'è già Payero con le sue caratteristiche: lui è una mezz'ala con doti di inserimento. Un suo addio, nonostante nella sua esperienza friulana abbia comunque fatto molto bene, peserebbe di meno”.