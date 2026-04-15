In ventimila per Giacomo: "Ho comprato una maglia della Fiorentina perché gli avrebbe fatto piacere uno squarcio viola"

In ventimila per ricordare Giacomo Bongiorni, per dire no alla violenza e chiedere giustizia per lui. A Massa si sono mossi in tanti per tutti questi motivi. Amici e tanti semplici cittadini, chi con la maglia della Fiorentina, la squadra del cuore di Bongiorni, chi con cartelli.

La futura moglie alla testa del corteo

In testa al corteo c'era Sara Tognocchi, la compagna e futura moglie della vittima (i due si sarebbero dovuti sposare a luglio). Nel frattempo ci sono cinque ragazzi accusati dell’omicidio volontario del carpentiere.

“Una maglia della Fiorentina per lui”

“Non sono tifoso della Fiorentina - racconta al Corriere Fiorentino un uomo che ha partecipato alla sfilata - ma quando ho saputo che Giacomo la amava tanto, ho comprato una maglietta per portarla qua stasera. Ho pensato che da lassù potesse fargli piacere vedere uno squarcio viola in questa marea umana”.