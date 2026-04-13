Appassionato di calcio e tifoso della Fiorentina: Bongiorni ucciso davanti al figlio. Tre arrestati

Un padre di famiglia, un lavoratore e un appassionato di calcio, nonché grande tifoso della Fiorentina. Questo era Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso la notte tra sabato e domenica a Massa.

Morto, davanti al figlio undicenne, il quale ha dovuto subire l'ulteriore trauma di assistere al pestaggio, per aver detto a un gruppo di ragazzi di non spaccare le bottiglie sulle vetrine.

Appassionato di calcio e dei colori viola, dunque, sabato scorso, aveva portato fuori il figlio assieme alla compagna e ad altre famiglie di amici per vedere in tv la partita di Serie A fra Atalanta e Juventus.

Per la sua morte intanto sono in stato di fermo tre giovani, un minorenne e due maggiorenni di 19 e 23 anni. I due maggiorenni fermati sono Ionut Alexandru Miron di 23 anni e Eduard Alin Carutasu di 19 anni di origini rumene. L’accusa è di concorso in omicidio volontario aggravato da futili motivi.